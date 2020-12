Enfermera se desmayó mientras le aplicaban la vacuna Pfizer contra el coronavirus. (Foto Prensa Libre: Tomada de YouTube)

Tifanny Dover es gerente de enfermería del CHI Memorial Hospital en Chattanooga, Tennessee, EE. UU., y estuvo entre los primeros voluntarios del personal en recibir la vacuna Pfizer contra el covid-19.

El pasado jueves 17 de diciembre, tras recibir la vacuna, la enfermera participó en una conferencia que se transmitió en directo por los medios locales y su función consistía en explicar el procedimiento. Sin embargo, ese acontecimiento se hizo viral en las redes sociales y provocó grandes repercusiones en todo el mundo.

“Lo siento, me siento realmente mareada”, dijo Dover antes de caer al suelo mientras dos colegas le brindaron apoyo.

Pese al incidente y al susto que ocasionó la enfermera, los responsables del hospital como la propia Dover han querido aclarar que este episodio no tiene nada que ver con la vacuna contra el covid-19 y que fue una reacción habitual.

UPDATE: Nurse Tiffany Dover appreciates the concern shown for her. She is home and doing well. She asks for privacy for her and her family. — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 19, 2020

Luego se recuperó y dijo que constantemente se desmaya cuando siente dolor, por lo que no fue una sorpresa para ella. “Tengo un historial de tener una respuesta vagal sobredimensionada [síncope vasovagal] y, por lo tanto, si tengo dolor por algo o si me golpeo el dedo del pie, puedo desmayarme. Lo que pasó es que me empecé a sentir débil, mareada y desorientada. Pero estoy bien ya, y el dolor en mi brazo es muy poco, de hecho”, dijo Dover.

El Hospital CHI Memorial difundió en sus redes sociales un video de Tiffany Dover junto a sus compañeras y compañeros del centro. La publicación se efectuó este lunes 21 de diciembre con el propósito de manifestar apoyo a la enfermera. En el clip se observa a Dover con otros enfermeros.

We’re pleased to share Tiffany Dover is doing well. Here’s a short video of her today surrounded by her colleagues who all support her. pic.twitter.com/yGyzKvwn89 — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 21, 2020

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también indica en su página web que los desmayos son comunes y que han recibido “informes de personas que se desmayan después de casi todas las vacunas”. Los CDS explican que “los científicos creen que el desmayo se debe al proceso de vacunación y no a las vacunas en sí”, y agregan que el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) recibe muchos informes de desmayos cada año.

El historial de síncopes vasovagales al que se refiere Dover en sus declaraciones “ocurre cuando te desmayas porque el cuerpo reacciona de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes, como ver sangre o sentir mucha angustia emocional”, según explica la Clínica Mayo en su web.