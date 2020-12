El presidente electo de EE. UU. Joe Biden recibe vacuna contra el coronavirus

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de 78 años, recibió este lunes frente a las cámaras de televisión la primera dosis de una vacuna contra el covid-19.

La inyección de la vacuna Pfizer/BioNTech, el primero de los dos inmunizantes ya autorizados en Estados Unidos, le fue aplicada en un hospital de Newark, en su estado de Delaware. La futura primera dama, Jill Biden, también recibió la primera dosis de la vacuna este lunes, según el equipo de transición gubernamental.

Joe Biden receives the first dose of Pfizer COVID vaccine

"The [Trump] administration deserves some credit getting this off the ground with Operation Warp Speed. I also think… of doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine" pic.twitter.com/TDEMioldRE

— Mona Salama (@MonaSalama_) December 21, 2020