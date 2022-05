“Es mejor que se quede con la boca cerrada”: El mensaje con el que Bolsonaro le pide a DiCaprio que no diga “bobadas” sobre preservación en Brasil

“DiCaprio tiene que saber que la propia directora de la OMC (Organización Mundial del Comercio) asegura que, sin la producción brasileña de alimentos, el mundo pasaría hambre. Entonces es mejor que se quede con la boca cerrada en lugar de estar diciendo bobadas por ahí”, afirmó el jefe de Estado de Brasil en una conversación con un grupo de seguidores en Brasilia.

“De nada sirve publicar videos mentirosos diciendo que la Amazonía se está incendiando y que eso va a cambiar el clima en el mundo, que no funciona. Especialmente si DiCaprio publica una fotografía de hace 20 años”, agregó el mandatario al reiterar que una imagen de un incendio forestal usado por el actor estadounidense en sus mensajes en redes sociales es de 2003, antes de su gobierno.

En la conversación con sus simpatizantes frente al Palacio de la Alvorada, residencia de la Presidencia brasileña, el líder ultraderechista afirmó que Brasil no es sólo ejemplo mundial en la producción de alimentos, sino también en la preservación ambiental.

DiCaprio es un antiguo crítico de las políticas ambientales de Bolsonaro y aborda el asunto con frecuencia en las redes sociales, especialmente cuando publica mensajes sobre la gravedad de los cambios climáticos.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change. What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje

Esta es la segunda vez en una semana que el presidente de Brasil responde las críticas de DiCaprio.

Lea más: Leonardo DiCaprio y la millonaria donación a las Fuerzas Armadas de Ucrania (y el vínculo que tiene con el país)

La semana pasada reaccionó de forma irónica a un mensaje en que el actor estadounidense le pidió a los jóvenes brasileños votar en pro de la Amazonía en las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil, en las que Bolsonaro intentará la reelección.

“Brasil alberga la Amazonía y otros ecosistemas críticos para el cambio climático. Lo que sucede allí nos importa a todos y el voto de los jóvenes es clave para impulsar el cambio por un planeta saludable”, afirmó DiCaprio en su mensaje.

– By the way, the picture you posted to talk about the wildfires in the Amazon in 2019 is from 2003. There are people who want to arrest Brazilian citizens who make this kind of mistake here in our country. But I'm against this tyrannical idea. So I forgive you. Hugs from Brazil! pic.twitter.com/pSJBOjVSB7

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022