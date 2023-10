“Es posible que escuchara voces”: las revelaciones sobre el estado de salud de Robert Card, autor de la matanza en Maine

Card se suicidó en un tráiler aparcado al final de un sendero boscoso cerca de la planta de reciclaje en la que trabajó como conductor hasta no hace mucho. Su auto blanco lo abandonó en una cuneta de la comunidad aledaña, Lisbon. Del rasto donde aparcó y al lugar donde fue encontrado el cuerpo hay una distancia de poco más de un kilómetro.

Michael Sauschuck, comisionado de Seguridad Pública de Maine, en una conferenfcia de prensa declaró que Card sufría de alguna condición que comprometía su salud mental y juicio.

“Entraron en juego la paranoia y las teorías de la conspiración, y por lo que he leído y escuchado -sobre esos cuadros psicológicos-, eso les lleva a pensar que -los demás- hablan de ellos”, comentó.“Es posible que escuchara voces”, añadió.

Al lado del cuerpo también se encontraron dos armas. También Sauschuck dio a conocer que se encontró una nota que dejó a un ser querido con la clave de su teléfono y cuentas bancarias.

“Pero el tono y el tenor deja entender que el individuo no contaba con seguir mucho tiempo más con vida, y quería asegurarse de que este ser querido tuviera acceso a su teléfono y a todo lo que había en su teléfono. Algo que no es raro en los casos de suicidio”, señaló el funcionario.

Sauschuck reconoció la colaboración de la familia durante la búsqueda y señaló que probablemente en esas 48 horas no se buscaba al hombre, sino solo a su cadáver. Aunque aún no se esclarece la temporalidad del fallecimiento.

Card era militar, el verano último sus compañeros tuvieron algunas sospechas de su salud mental, sin embargo no se ha poodido esclarecer si en efecto estuvo dos semanas en tratamiento psiquiátrico.

Además, se señala que cuando ingresó no hubo alerta amarilla, por lo que no se le podía negar el uso de armas y su ingreso al ejército no fue forzado.

Durante las 48 horas de búsqueda, se ordenó el confinamiento de las comunidades Lisbon, Lewiston, Auburn y Bowdoin. Inlcuso tiendas y bancos cerraron sus puertas.

Los fallecidos de la matanza son 16 hombres y 2 mujeres. Ocho en el restaurante y siete en la bolera, además tres que murieron en el hospital.

El rango etario varía entre los 14 y 76 años. Además entre el grupo de fallecidos está un padre y un hijo, el gerente del restaurante que trató de detener a Card y cuatro personas sordas.