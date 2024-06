Después del debate presidencial ocurrido el 27 de junio de 2024, en donde el actual presidente del partido demócrata, Joe Biden, actuó de manera titubeante y confusa, miembros de su propio partido han comenzado a preocuparse. A raíz de esto, algunos pertenecientes al partido demócrata, se han cuestionado si es posible reemplazar al presidenciable de 81 años por otra persona antes de las elecciones este noviembre.

A pesar de los intentos de Biden de esclarecer los cuestionamientos sobre su edad durante el debate contra Donald Trump, su manera de comportarse llamó la atención de muchas personas, entre estas, algunos miembros de su partido.

Según BBC News, algunos políticos demócratas han comenzado a reaccionar de manera negativa hacia la aparente falta de estabilidad que ha demostrado Biden durante su etapa electoral, quienes incluso escribieron a diversos medios en donde esperan el retiro de Biden como presidenciable de estas elecciones.

Algunos demócratas se han planteado acercarse directamente a la Casa Blanca para expresar su preocupación por la candidatura de Biden.

A pesar de las dudas del mismo partido, el presidente Biden no parece estar dispuesto a abandonar su candidatura, lo que complica su reemplazo, al tomar en cuenta que el presidenciable tendría que dimitir si lo que se busca es un reemplazo suyo.

De igual manera, el Comité Nacional Demócrata podría llegar a reunirse antes de su convención del 19 de agosto, y cambiar algunas políticas. No obstante, es poco plausible mientras Biden no quiera dejar el puesto.

¿Es posible reemplazarlo?

La falta de seguridad sobre el presidenciable no se había hecho presente dentro del partido demócrata desde 1960, año en el que John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson compitieron por la mayoría de votos durante la convención demócrata celebrada en Los Ángeles.

Biden logró la victoria durante las elecciones primarias y en las elecciones de los caucus —la elección de delegados en diversos estados del país —, lo cual lo ayudó a acumular el apoyo de la gran mayoría de los delegados que asistirán a la convención nacional del partido.

Las reglas demócratas demandan que los delegados que ganó el presidente deben apoyarlo obligatoriamente durante la próxima convención. No obstante, si Biden decide no seguir siendo parte de la carrera electoral, los delegados no tendrían ataduras y podrían votar por un candidato distinto.

Si Biden decidiera dejar el puesto, la elección de un candidato distinto podría llegar a exponer las distintas marcas ideológicas dentro del partido, puesto que estarían ingresando a un camino inexplorado por los demócratas.

Además de esto, los integrantes del partido enfrentarían una “Convención abierta”, lo cual se sucede cuando el candidato a presidente se selecciona durante la marcha, lo cual se ejecuta a partir de negociaciones privadas.

Sin embargo, Biden no parece motivado a renunicar, luego del polémico debate el presidenciable exclamó “sigamos adelante” a sus seguidores de Atlanta. De igual manera, Lauren Hitt, la portavoz de la campaña de Biden aseguró que no dejaría la carrera electoral: “Por supuesto que no abandonará”.

In this election, your freedom, your democracy, and America itself is at stake. pic.twitter.com/D5ajgd5obp — Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024

Quiénes podrían reemplazarlo

Si en caso Biden decidiera no seguir como presidenciable para las elecciones de 2024, se debería buscar a un nuevo candidato, quien no sería necesariamente la actual vicepresidenta, Kamala Harris.

Si Biden renunciara mientras se encuentra en su mandato, Harris lo reemplazaría automáticamente. Sin embargo, para las elecciones, la vicepresidenta tiene que ganarse a la mayoría de los delegados, como cualquier otro candidato.

No obstante, la popularidad de Harris dentro de la población estadounidense podría considerarse baja, siendo menor que la de Biden y Donald Trump, según la encuesta publicada por FiveThirtyEight.

I am grateful for Chrissy Teigen and women across our nation who have courageously shared their stories in the two years since the Supreme Court overturned Roe v. Wade.



Together, we remind the women of America: You are not alone. pic.twitter.com/sLpnZWwz9y — Vice President Kamala Harris (@VP) June 24, 2024

Además de la vicepresidente, algunos otros aspirantes a la candidatura podrían ser:

Gavin Newsom, el gobernador de California.

Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan.

Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania.

J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois.

Ro Khanna, el representante de California.

Pero los posibles candidatos no parecen querer ser parte de la candidatura. “Nunca le daré la espalda al presidente Biden”, expresó Newsom, el gobernante de California.

Además de esto, Biden demostró más fortaleza durante su mitin en Carolina del Norte este viernes. “Sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio. Ya no camino con tanta facilidad como antes. No hablo con tanta facilidad como antes, no debato tan bien como antes, pero sí sé lo que hago bien: sé decir la verdad, distingo el bien del mal, sé cómo hacer este trabajo”, aseguró el presidenciable.

