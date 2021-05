¿Es una broma? Artista italiano vende una escultura invisible por US$18 mil 300

No es la primera vez que el artista italiano subasta sus obras "al vacío". (Foto: Instagram/https://larepublica.pe)

Salvatore Garau, un artista italiano, logró vender una de sus obras llamadas por él “de vacío”, con la condición de que el comprador la colocara en un lugar bastante amplio.

De acuerdo con una publicación de Infobae, la venta “parece una broma, pero no lo es”, ya que se trata de una escultura invisible que costó US$18 mil 300.

La obra “Yo Soy”, descrita por el escultor como “inmaterial”, es completamente invisible y pertenece al surrealismo contemporáneo italiano.

Aunque la escultura no puede verse, no es el caso del manual del adquiriente, que exige ciertas condiciones, como que la obra tenga el suficiente espacio, debe estar en una casa particular y con una habitación de unos 150 x 150 metros.

El manual permite que el propietario coloque sistema de ventilación o de iluminación.

Según la publicación de Infobae, cuando algunos críticos tildaron la obra del autori como una burla, este, sereno, les contestó que lo que había vendido fue un espacio vacío “que tiene energía que se condensa y se convierte en partículas”.

En todo caso, explicó: “lo que vendió fue un vacío y el vacío es todo menos nada”.

Nos hubiese gustado reproducir en esta nota la foto de la escultura, pero…