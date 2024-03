Durante los últimos años, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha puesto gran parte de sus esfuerzos en detener a los cabecillas de los cárteles más grandes del mundo.

Entre ellos destaca el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

La cabeza del cártel de las cuatro letras, a lo largo de su vida criminal, se ha mantenido en las sombras y por este motivo la DEA actualmente ofrece una recompensa de US$10 millones por información que lleve a su captura.

A pesar de estos esfuerzos, las autoridades mexicanas y estadounidenses desconocen la ubicación exacta de “El Mencho” y todos los operativos para detenerlo han fracasado.

Sin embargo, esto podría cambiar debido a que, de acuerdo al periodista Óscar Balderas, las autoridades mexicanas estuvieron trabajando por meses en un plan para localizar al peligroso narcotraficante y enviarlo a prisión.

Este operativo tenía como fin detener a “El Mencho” en algún momento entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2024, según reveló Balderas, debido a que ya conocían el lugar en donde estaba oculto.

Pero todos los avances para poner a Nemesio Oseguera Cervantes tras las rejas fue en vano luego del reciente rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la agencia antidroga estadounidense, situación que hizo que todas las operaciones fueran suspendidas.

El Mencho, 57, who is known as being the 'most wanted man on earth', has managed to dodge police officers in Mexico despite being the most wanted criminal in the country. pic.twitter.com/ZfekPTh6Z7