España deja salir a los niños, con limitaciones mientras pandemia deja más de 200 mil muertos

Después de semanas de estar confinados, los niños y adolescentes pudieron salir este domingo, acompañados de sus padres. (Foto Prensa Libre. EFE)

Desde hace días esperaban con impaciencia este momento. “Los niños se levantaron pronto preguntando cuándo íbamos a bajar a la calle”, cuenta Miguel López, padre de dos niños de seis y tres años de Madrid.

Pero salir no significa volver a la vida de antes. Los más pequeños tienen que estar acompañados por un adulto, no pueden jugar con los vecinos, ni alejarse más de un kilómetro del domicilio, todo ello como máximo una hora. Y los parques siguen cerrados.

“Dos metros de distancia [entre niños y terceros] en el centro de Madrid es imposible. Hemos salido temprano para no encontrar a otros niños”, cuenta una bibliotecaria que no quiere dar su nombre, madre de un niño de 5 años y una niña de 8, que vive en un piso sin terraza en el barrio de La Latina.

“Esta noche no podían dormir. Estaban muy nerviosos”, continúa. “Se lo saben muy bien, saben que no pueden tocar nada. No tienen miedo la verdad […] Tenemos más miedo nosotros [los adultos]”, reconoce.

España, que en las últimas 24 horas registró el balance más bajo de fallecidos diarios desde el 20 de marzo con 288 nuevos muertos, adoptó el 14 de marzo uno de los confinamientos más estrictos del planeta.

Con un total 23.190 fallecidos, es el tercer país más afectado en el mundo por la pandemia iniciada en China a finales de 2019, por detrás de Estados Unidos (más de 53.000) e Italia (26.384), y seguido de Francia (22.614) y Reino Unido (20.319).

En Londres, el primer ministro Boris Johnson, quien estuvo hospitalizado a causa del virus, retomará sus actividades el lunes. Los británicos esperan el anuncio de sus planes para relanzar la economía y salir del confinamiento.

Los niños hablan

El diario español El País publicó este domingo una serie de testimonios de niños que esperaban con ansias poder salir.

“Hace como 100 años que no saco mi patineta”, contó al diario Teo Villanueva, de seis años, que habita en la ciudad de León. El diario refiere que el patinenta de Villanueva “tiene música, luces y humo”. El pequeño prometió: “Vamos a dar un paseo por la mañana y otro por la tarde”.

Por su parte, las gemelas Isabel y Lara Llorente, vecinas de Madrid), dijeron: “No tenemos miedo, queremos salir, pero con mascarillas puestas para no contagiarnos”. “Yo voy a ir con mi madre al quiosco”, dijo por su parte el malagueño Martín Fernández, de seis años.

Contrario a los testimonios anteriores, Fiz Cibes, confinado en un piso en Santiago de Compostela, dejó claro, que no quiere salir ya más de su hogar. “No, no y no. Me sienta muy bien estar aqui”, el pequeño dice sentirse muy bien “con mis cuentos y mis padres”. Dijo sin embargo, que solamente saldrá cuando abran las tiendas de juguetes ya que por la cercanía de su cumpleaños, el número cinco, merece un premio como el “barco de la Patrulla Canina”.

Más recuperados

El desconfinamiento es un rompecabezas para las autoridades, a la espera de hallar una vacuna o un remedio que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es lo único que permitirá contener la pandemia.

España prolongó la cuarentena hasta el 9 de mayo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentará el martes un plan para suavizar las medidas a partir de mediados de mayo pero si siguen disminuyendo los contagios a partir del día 2 se permitirá a los adultos pasear o hacer hacer ejercicio, al igual que ocurre en otros países europeos.

España continúa con más enfermos de coronavirus recuperados (3 mil 024) que nuevos casos (1 mil 729) por tercer día consecutivo, mientras que los fallecidos bajan hasta 288, 90 menos que el sábado 25 de abril, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad de este domingo.

En total, los fallecidos desde el inicio de la pandemia ascienden a 23 mil 190, en tanto que los nuevos casos diagnosticados son 1 mil 729 y suman 207 mil 637, confirmados mediante test PCR, los más fiables. Otra nota positiva es los 3 mil 024 pacientes recuperados en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 98 mil 732 desde el inicio de la pandemia.

El incremento diario de nuevos casos fue del 0. 8 % en 24 horas, mientras que el los fallecidos fue del 1. 3 %, números que no se veían desde hace semanas. Con estos datos, la pandemia de coronavirus en España muestra una “tendencia claramente descendente”, afirmó este sábado el portavoz de Sanidad para la pandemia, el doctor Fernando Simón, quien insistió en que la “la magnitud del descenso es importante”.

Como en días anteriores, la Comunidad de Madrid es la más afectada por el coronavirus con 59 mil 126 casos registrados oficialmente, seguida de Cataluña, con 46 mil 811 contagios. En las últimas 24 horas, los nuevos casos de ambas regiones suman prácticamente la mitad del total de toda España.

Una vez que se ha conseguido doblegar la curva de contagio, el objetivo ahora es consolidar esa tendencia y hacerla decrecer “de forma segura”, para pasar a “una fase de apertura de las medidas de restricciones a la movilidad”, dijo Simón en su rueda de prensa diaria.