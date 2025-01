“Es muy terrible”: migrante relata cómo cancelaron su cita en la aplicación CBP One, la cual eliminó Trump

Como una de sus primeras medidas, el gobierno de Trump puso fin este lunes 20 de enero de 2025 la aplicación migratoria CBP One, que permitía a los migrantes programar una cita con funcionarios migratorios en ocho puntos de entrada de la frontera sur de los Estados Unidos.

El sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza informó a los usuarios un aviso que indica que la aplicación ya no está disponible.

El mensaje también advierte que las citas existentes han sido canceladas.

La inhabilitación de la plataforma ocurrió unos momentos después de la toma de posesión de Trump.

Un migrante mexicano descubrió justo minutos después de la actualización que su cita ya no era válida y compartió su caso a la cadena Univisión que se encontraba en cobertura en la Casa de la Misericordia, un albergue de migrantes que esperaban justamente la oportunidad de una cita a través de la aplicación CBP One.

“Yo ya tenía mi cita para el 29 de enero, y hoy a las 10 de la mañana me llegó a mi teléfono un correo diciéndome que mi cita había sido rechazada, que ya no me presentara a la garita”, comentó Edwin, un migrante mexicano que como muchos otros esperaba por avanzar en el proceso.

El migrante mexicano explicó que llevaba meses esperando por su cita mientras permanecía en el albergue.

“Es muy terrible recibir esta noticia porque yo plenamente estuve tratando once meses en esta casa del albergue. Ya no me voy a poder presentar a la garita, yo podía cruzar, pero lamentablemente el correo me dice que ya no”, puntualizó.

Desde que su predecesor, Joe Biden, la puso en marcha, la aplicación permitió a casi un millón de personas ingresaran a los Estados Unidos legalmente para residir y trabajar.

La medida supone una de las primeras acciones de Trump sobre los migrantes, que hacían uso de la aplicación para tener una oportunidad de ingreso legal al país norteamericano y era usada principalmente entre cubanos, venezolanos, haitianos y mexicanos, según reseña La Voz de América.

Trump y sus partidarios aseguraban que la aplicación había "permitido" la entrada de migrantes irregulares al país, pero activistas y demócratas defendían que más bien permitía ejercer un control y un canal para que los migrantes se apegaran a un sistema legal para su ingreso.

Tal cual se había anticipado, Trump y su gobierno entrante anunciaron que firmará al menos 100 decretos en su primer día de mandato y que será declarado emergencia nacional en la frontera Sur.

