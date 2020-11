Trump tuitea contra los demócratas y Twitter bloquea su publicación

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este miércoles a la oposición demócrata de “intentar robar” las elecciones, y describió los resultados provisionales como una “gran victoria” que podría llevar a su reelección.

“Tenemos una GRAN ventaja, pero ellos están intentando ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡Los votos no pueden emitirse una vez cierran las urnas!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Momentos después de su publicación, Twitter la bloqueó: “El contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico”, se leía en una aclaración de la red social.

En la página Twitter de Trump, el mensaje ya no aparece de inmediato, sino que hay que hacer clic encima para poder leer su contenido.

El presidente Donald Trump se impuso en Florida, uno de los estados más disputados de carrera hacia la Casa Blanca, y también logró ganar en Iowa y Montana, mientras que su rival demócrata Joe Biden ganó en Minnesota.

Con 29 votos electorales, Florida es uno de los estados que Trump debe conservar si quiere seguir en la Casa Blanca cuatro años más.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020