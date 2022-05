“Estoy siguiendo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté saludable nuevamente”: Bill Gates dio positivo de COVID-19 tras presentar síntomas leves

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

El empresario estadounidense y fundador de Microsoft, Bill Gates, de forma constante ha demostrado su interés por el cese del covid-19 y ha publicado diversa información sobre el tema.

“Tengo la suerte de estar vacunado y reforzado y tener acceso a pruebas y excelente atención médica”, añadió el magnate estadounidense en Twitter.

I'm fortunate to be vaccinated and boosted and have access to testing and great medical care. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

Desde que comenzó la pandemia, el magnate estadounidense ha utilizado su blog GatesNotes para compartir reflexiones sobre el virus y sus variantes. Además, ha demostrado cómo su fundación, con el apoyo de la ciencia y tecnología, está trabajando para crear un mundo sin pandemias.

The Gates Foundation is coming together today for the first time in two years, and I am lucky to be on Teams to see everyone and thank them for their hard work. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

“La Fundación Gates se reúne hoy por primera vez en dos años, y tengo la suerte de estar en Teams para verlos a todos y agradecerles por su arduo trabajo”, agregó Gates en uno de los mensajes que publicó en Twitter.

Recientemente, el magnate estadounidense también insistió en que el coronavirus continúa representando una amenaza para la sociedad. Sin embargo, el martes 10 de mayo afirmó que seguirá trabajando para combatir el virus.

We will continue working with partners and do all we can to ensure none of us have to deal with a pandemic again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

“Continuaremos trabajando con socios y haremos todo lo posible para asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga que lidiar nuevamente con una pandemia”, aseguró Gates.

