Estudio de EE. UU. advierte que plantaciones de hoja de coca podrían expandirse en Centroamérica

La investigación arrojó que el 47 % del territorio de Honduras, Guatemala y Belice tiene el clima y el suelo adecuados para el cultivo de coca, que durante décadas se ha cultivado casi exclusivamente en América del Sur.

“El largo monopolio de Suramérica sobre la producción de coca para el mercado internacional de cocaína ha terminado“, detalló Kendra McSweeney, coautora del estudio y profesora de Geografía de la Universidad de Ohio.

Los investigadores iniciaron este estudio, publicado en la revista Environmental Research Letters, tras ver notas de prensa sobre operativos de erradicación de plantaciones de coca por parte de las fuerzas policiales y militares en varios países centroamericanos.

Según McSweeney, por ahora el cultivo de coca en Centroamérica es poco frecuente y se limita a zonas remotas, pero su investigación sugiere que “tiene potencial de extenderse más, especialmente si se mantienen las actuales políticas antidrogas“.

Las redadas policiales y las destrucciones de cultivo alientan a los narcotraficantes a trasladar sus operaciones a otras zonas y Centroamérica “corre el riesgo de convertirse en uno de los próximos lugares donde se dan estas dinámicas”, afirma el estudio.

Desde el fin del conflicto armado en Colombia en 2016, han surgido nuevas vías para el desarrollo del mercado de la coca y una de ellas es el cultivo en zonas más cercanas a Estados Unidos, sostienen los autores.

