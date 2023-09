“Estuvimos equivocados”: madre de Ana María Serrano revela cómo era el presunto asesino de su hija y él habla por primera vez

El joven, según dijo, no mostraba ninguna mala señal y no fue hasta después de que Ana María y él terminaron su relación en junio de 2023, cuando empezaron los hostigamientos e incluso mensajes amenazantes, reveló Céspedes.

Su pesar fue tanto ante la muerte de su hija que aseguró que “hay momentos en los que duele tanto que no se alcanza ni a respirar”.

Los padres de Ana María se encontraban de viaje mientras su hija permanecía en su casa en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Las cámaras de seguridad registraron que Gil Romero visitó el lugar tres veces aquel 12 de septiembre, cuando la joven fue hallada muerta.

“Yo no sé si Dios es grande, pero la que se dio cuenta fui yo y estando del otro lado (de viaje)… contó la madre sobre una de las últimas conversaciones que tuvieron antes de que ocurrieran los hechos.

Recordó que el teléfono sonó. Era un número desconocido y no respondió a la llamada, pero Céspedes se inquietó y decidió escribirle a su hija. “No contestaba, no contestaba (…) luego entró un mensaje y decía ‘espérame tantito’, pero pues eso ella no lo va decir nunca. Me pareció muy raro”.

Seguidamente la madre recuerda un segundo mensaje en el que la joven que se despedía y le decía que estaba muy triste y que la despidiera de su papá. “En ese momento yo agarré el teléfono, le marqué al vecino y le dije, por favor vete para mi casa (…) cuando entró, ya estaba muerta”.

Luego, la madre pasó a decir cómo era y cómo se relacionaban con Allan, el sospechoso. “Era conocido, era un niño de salón de la escuela. Fue novio de ella durante año y medio. Comió en mi casa, vivía la mitad del tiempo en mi casa”.

“El niño era conocido, era querido, era un niño muy educado, el mejor alumno de la generación, conocíamos a sus papás. O sea, eso que uno dice de dónde. Comió con mis papás y mis suegros; porque yo todavía, cuando uno tiene un tema así, lo primero que le da a uno es un complejo de culpa de que no se da cuenta de algo, de que algo se le pasó”, describió.

A su parecer no había señales para sospechar. “Estuvimos todos equivocados entonces. No sé qué pasó, no sabemos si siempre fue así, eso lo determinará alguien más, pero en este caso no había ninguna señal, por lo menos mientras fueron novios”, detalló la señora Céspedes.

Durante la entrevista se repasaron también los detalles de la investigación y los indicios que apuntan a que Allan sería el responsable.

La Fiscalía del Estado de México desvirtuó la teoría de que la joven se suicidó cuando se obtuvo el informe forense que reveló que Ana María murió por “asfixia mecánica debido a la compresión extrínseca del cuello” y que presentaba un golpe en la cabeza.

Mientras avanzaron las indagaciones también se analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del condominio. Con ello se constató que Allan visitó la vivienda de la familia al menos en tres ocasiones aquel día en que Ana María apareció sin vida.

La Fiscalía expuso durante la primera audiencia judicial que el joven llegó en un vehículo y utilizó una mascarilla y una gorra, según estiman, para intentar ocultar su identidad.

En la segunda visita la trabajadora de la casa le indicó a Allan que ella no se encontraba en casa, pero él ofreció llegar horas después para entregarle “un obsequio”. Fue en la tercera ocasión, alrededor de las 18 horas, que entonces cuando Ana María estaba sola en la propiedad, que se dio el encuentro entre los dos jóvenes.

Según los indicios recopilados por los fiscales, Allan habría movido el cuerpo de la joven hasta una ventana para hacer creer que se trató de un suicidio. Luego el sospechoso habría salido de la vivienda cubriendo de nuevo su rostro, abordó el vehículo y se marchó.

“Fue un feminicidio […] todas las pruebas apuntan a que fue él, nadie más podría haberlo hecho porque, de verdad, todo el mundo la quería”, dijo la madre con aflicción.

Allan fue recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Licenciado “Juan Fernández Albarrán” ubicado en el Estado de México.

De acuerdo con el diario El Universal, el joven se limitó a responder “era mi pareja” ante una jueza durante la primera audiencia.

Pero según la mamá de Ana María, él y la joven habían culminado la relación desde mediados de 2023 y no fue hasta después de la ruptura que comenzó a observar cierto comportamiento.

Según había declarado la madre en una entrevista previa, el exnovio comenzó a presionar a su hija y “se había vuelto muy intenso”. “Mandaba regalos cada semana, rogaba que regresaran, de vez en cuando pasaba por la casa, pero más allá de eso no vimos una señal específica. La semana pasada parece que estuvo ya más pesado, comenzó a molestarla un poco, los mensajes fueron más precisos”, dijo Céspedes al medio El País.

La relación tuvo fin porque Gil Romero se marcharía a Europa para continuar sus estudios universitarios justo una semana después de la fecha en que murió Ana María.

Por ahora, la familia espera que continúen las investigaciones del feminicidio, pero la señora Céspedes confirmó que no han tenido ninguna comunicación con la familia o el presunto agresor.

La joven era sobrina del exministro de Hacienda colombiano José Manuel Restrepo, razón por la que el caso ha resonado también en ese país, al igual que en México.

El funcionario afirmó: “Nunca, nunca creí poder estar tan cerca de un acto tan brutal como despreciable que un feminicidio. Hoy con el dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina Ana María Serrano Céspedes en México, y lo único que se quiere es #JusticiaParaAnaMaria #NiUnaMas”, se lee en el mensaje que publicó en redes sociales.

Por su parte María Ximena Céspedes aseguró al programa televisivo Vicky en Semana que el motivo por el que decidió seguir dando declaraciones a los medios es porque quiere llegar al fondo del porqué murió su hija y exigir justicia.

“Es un tema de educación, de no tener que normalizar la violencia y el acoso, de encontrar esas señales que nosotros no vimos, para que no le suceda a nadie más”, aseguró.

“Yo estoy viviendo un duelo horrible, ellos también deben de estar viviendo un duelo. […] El tipo se tiró la vida de Ana María, se tiró la nuestra, se tiró la de él y la del resto de su familia también”, concluyó.