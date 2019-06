Europa se prepara para ola de calor que llegará a 40 grados

Debido al calentamiento global, causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, estos fenómenos, que antes eran excepcionales, podrían repetirse con más frecuencia, advierten los científicos.

“Una gran cantidad de aire caliente está subiendo desde África”, explicó Sabine Krueger del Servicio Meteorológico Alemán DWD, según la cual el sur del Viejo Continente podría verse particularmente afectado por las altas temperaturas.

En España, la ola de calor llegará a mediados de semana, con temperaturas de hasta 42°C en algunos lugares del país a partir del jueves. Las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones para enfrentar el calor, con medidas que incluyen hidratarse bien, cubrirse la cabeza y evitar hacer ejercicio bajo el sol.

Advirtieron también sobre un “riesgo extremo” de incendios en algunas parte de Cataluña, Aragón, Navarra y Extremadura.

En Francia, las temperaturas comenzaron a subir desde el lunes en todo el centro y el este del país, con 33 °C en París y 35 °C en Lyon (centro-este). Más de la mitad de los departamentos franceses se encontraban en alerta canícula “naranja”, la tercera más fuerte entre cuatro.

En este país, traumatizado por la excepcional ola de calor de 2003 que causó la muerte de 15 mil personas, principalmente adultos mayores, el presidente Emmanuel Macron tomó la palabra par para asegurar que “todo el gobierno estaba movilizado”.

Para proteger a los niños, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, decidió aplazar para la próxima semana un examen nacional para estudiantes de escuela secundaria.

En previsión del aumento de temperaturas, que a finales de semana podría superar los 40 °C, muchos se agolpaban en las tiendas de electrodomésticos en búsqueda de ventiladores.

“Fui a comprar un ventilador pero los estantes estaban vacíos”, explica Anne-Sophie Vigier, de 30 años, a la salida de un centro comercial en el sur de París, donde hacia el medio día el termómetro apuntaba 32 °C.

En los jardines del Trocadero, los turistas se paseaban con gorras y sombreros, ¡y hasta paraguas! para protegerse del sol. “Amigos turistas, esta semana va a hacer mucho calor. No se olviden de protegerse del sol e hidratarse regularmente”, se podía leer en la cuenta oficial Twitter de la Torre Eiffel.

