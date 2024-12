Europol investiga web oscura y captura a 789 sospechosos de tráfico de migrantes, drogas y armas

El operativo, coordinado desde un centro establecido en Sarajevo, movilizó a 31 mil 109 policías que lograron detener a 796 personas, incautar 442 armas, e iniciar 316 nuevas investigaciones relacionadas con amenazas criminales de grupos organizados de alto riesgo en la Unión Europea (UE).

“La operación fue diseñada para abarcar un alcance lo más amplio posible. Las inspecciones y búsquedas se realizaron tanto en el mundo físico como digital, incluyendo la web pública, la web oscura y plataformas de redes sociales. Estas patrullas cibernéticas incluyeron no solo a las autoridades policiales, sino también a fiscales de diferentes jurisdicciones”, agregó Europol.

Los arrestos se llevaron a cabo durante lo que se conoce como la Jornada de Acción Conjunta del Sureste de Europa (JAD SEE), que unió las capacidades y recursos de la UE y sus socios internacionales. Se contó con la participación de socios de los Balcanes Occidentales, países de la Asociación Oriental como Moldavia y Ucrania, así como con el apoyo de Turquía.

Le podría interesar: “Los R”: escuchas y más de Q30 millones habrían delatado a estructura y a policías de tráfico de migrantes desde Esquipulas

Mientras Europol apoyó las investigaciones y la operación desplegando expertos, los países y agencias participantes contribuyeron también con unidades de detección especializadas, unidades caninas, especialistas en fraude documental, entre otros.

“El éxito de esta operación radica en acciones basadas en inteligencia y un enfoque unificado y colaborativo, demostrando el valor agregado de los esfuerzos colectivos para abordar crímenes internacionales complejos y graves”, señaló la agencia europea.

Entre los países que participaron en el operativo están Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España y Suecia.

También, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.

796 arrests in massive EU action against organised crime – EMPACT Joint Action Day South East Europe 2024 sees deployment of over 31 000 officers.



More details in our press release⤵️https://t.co/4gF34oruho pic.twitter.com/DL143EyECG