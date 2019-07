FaceApp enfrentaría investigación del FBI por violación a la privacidad

FaceApp, la aplicación que ha generado controversia en redes sociales los últimos días, que usa Inteligencia Artificial para envejecer las fotos de los usuarios, podría enfrentar una investigación por parte del FBI, ya que el senador demócrata, Chuck Schumer, solicitó a esta agencia –mediante una carta publicada en Twitter—revisar el alcance que este editor de fotos tuvo en los ciudadanos americanos.

Después de volverse viral en 2017, y acumular más de 80 millones de usuarios activos, está explotando nuevamente gracias al llamado FaceApp Challenge, en el que las celebridades (y todos los demás) han estado agregando años a su imagen con el filtro de la aplicación . La aplicación utiliza inteligencia artificial para crear una representación de lo que podrías parecer en unas pocas décadas en tu iPhone o dispositivo Android.

La solicitud del senador llega en pleno apogeo de la aplicación –que ha sido usada por más de 150 millones de usuarios alrededor del mundo—ya que, se presume cuenta con información biométrica de las personas, y esto pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Schumer solicitó una investigación sobre posibles “patrones oscuros” de uso indebido de datos, incluidas “divulgaciones opacas y autorizaciones de usuario más amplias”. Esto debido a que, en los términos y condiciones de la aplicación, oriunda de San Petersburgo, se menciona que los desarrolladores de esta podrán tener acceso a los datos personales de quien la utilice, además de usar su micrófono, cámara e imágenes de su carrete.

La gente en las redes sociales abrió una nueva ventana, inundaron sus feeds con las imágenes transformando sus selfies en una versión más vieja de sí mismos, haciendo que la aplicación se volviera viral.

BIG: Share if you used #FaceApp:

The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now

Because millions of Americans have used it

It’s owned by a Russia-based company

And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr

— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019