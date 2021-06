Familia “adopta” a hombre de 108 años que vivía bajo un árbol y que recolectaba botellas en las calles

El adulto mayor compartió con la familia que lo rescató de las calles. (Foto Prensa Libre: Interdiario De Cuautla)

Karla Delgado vio a principios de junio pasado a un adulto mayor que deambulaba por las calles de la ciudad de Torreón, Coahuila, México, y al publicar una foto en Facebook, su familia decidió apoyar a Felipe Reyes Villalobos, quien dijo ser originario de Villahermosa, Tabasco, tener 11 hijos y haber tenido tres esposas.

Karla Delgado transitaba en su vehículo cuando vio una figura quijotesca a la orilla de una transitada avenida y se detuvo. Se trataba de la misma persona que había visto dos días antes en ese mismo lugar de Torreón, Coahuila.

El adulto mayor caminaba lentamente arrastrando una bolsa con botellas vacías bajo un sol intenso y un calor de 104 grados Fahrenheit, apenas cubierto por un viejo sombrero y apoyado por un bastón, por lo que, sin importar el tráfico, Delgado retrocedió sobre la avenida Cuauhtémoc hasta llegar al hombre.

La joven de 25 años bajó del vehículo y ofreció al hombre llevarlo a su casa. Él observó desconfiado por un segundo a la chica de cabello negro y gafas para aceptar el gesto.

Ya en el vehículo ella se presentó y luego le preguntó a su nuevo acompañante su nombre y edad y este respondió Felipe Reyes Villalobos y aseguró tener 108 años, 11 hijos y que tuvo tres esposas.

El adulto mayor dijo que vivía “en una plaza, debajo de una palma muy grande”. “Es cuando yo me quedo sin palabras por la cuestión de que no tiene un hogar”, sostuvo Delgado a Univision Noticias.

La mujer y su longevo acompañante comenzaron un largo viaje por la ciudad de menos de 700 mil habitantes para hallar el lugar al que el hombre se refería.

Después de pasar por varios espacios públicos y de dar vueltas sin hallar el rumbo, pasaron por el Bosque Venustiano Carranza y Reyes Villalobos reconoció el parque y dijo que aquel era el lugar.

Delgado cuenta que, antes de que el hombre descendiera del vehículo, le dio los últimos 100 pesos que traía en la bolsa. El abuelito agradeció el gesto, le dio su bendición y dijo que ahora ya tenía para su refresco y un pan.

“Antes de irme decidí tomarle una foto”, comentó Delgado. “Normalmente trato de ayudar a la gente y nunca lo posteo en Facebook ni le presumo a nadie lo que hago”, pero en esa ocasión la joven decidió subir la imagen con una narración de la coincidencia que había tenido lugar frente al Tecnológico de La Laguna.

Enseguida, una de sus primas, Liliana y su esposo, Jorge, reaccionaron a la publicación diciendo que querían ayudar al adulto mayor.

“Jorge me dijo ‘vamos por él, vamos a ayudarlo’. Le dije no le podemos dar ropa o una despensa porque el señor no tiene un hogar”, dijo Delgado. Sin embargo, el esposo de su prima le aseguró que su idea era que le fueran a ofrecer un baño y una cena con la familia esa noche. A Delgado le pareció maravillosa la propuesta.

“Regresamos al bosque y el señor se encontraba ahí mismo. Le rogamos porque no se quería subir, le rogamos para que se fuera a cenar, le ofrecimos un baño caliente y él aceptó y se sube con nosotros”, agregó Delgado.

La familia posteó algunas imágenes de aquella cena en la que se ve a Don Felipe aseado y con ropa limpia compartiendo la mesa con la familia.

Delgado y sus familiares le pagaron una noche de hotel al hombre y buscaron asistencia de las autoridades municipales a través de Jorge, quien es policía de la ciudad.

Delgado pudo saber que el anciano vivió durante cinco años en el ejido Santo Tomás, ubicado en Matamoros, Coahuila. Algunos vecinos de esa localidad se comunicaron con la joven para pedirle que no lo regresara porque algunos vecinos le habían lanzado piedras en más de una ocasión.

Al otro día, Reyes Villalobos fue trasladado a un albergue municipal de Torreón donde ha recibido atención médica, alimentos, bebidas y convive con más adultos mayores, además de contar con un lugar digno donde dormir.

Las publicaciones de Delgado se hicieron virales al punto de que la prensa local la buscó para saber más sobre lo que había ocurrido. Algunas de aquellas publicaciones aseguraron que la familia había adoptado al hombre centenario.

Delgado aclaró que ha sido de manera simbólica porque han estado al pendiente de él dentro de las regulaciones e instituciones que existen en el estado mexicano.

Agregó que espera que la historia de Don Felipe le permita ayudar a otras personas mayores que se encuentran sin techo.

Según los últimos datos de 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Coahuila hay 44 mil 500 personas que viven en pobreza extrema y 119 mil 300 carecen de acceso a los servicios básicos de vivienda como Reyes Villalobos.