“Favorecen a presuntos delincuentes”: López Obrador acusa a jueza de corrupción por amparar al jefe de seguridad de Los Chapitos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este martes 28 de noviembre de corrupción a la jueza María del Carmen Sánchez por frenar la extradición a EE. UU. de Néstor Isidro Pérez, alias “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos, grupo de los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Se detiene, en este caso, a Néstor Isidro, y una jueza casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la (Suprema) Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata”, expresó el mandatario.