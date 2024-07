En un comunicado, el FBI explicó que “los especialistas técnicos del FBI han accedido con éxito al teléfono de Thomas Matthew Crooks, y continúan analizando sus dispositivos electrónicos”.

El FBI subrayó que su investigación sobre el tiroteo del sábado, que están tratando como un potencial acto de terrorismo doméstico, aún se encuentra en sus primeras etapas, por lo que pidieron paciencia.

Hasta ahora, el FBI ha realizado cerca de 100 entrevistas con personal de las fuerzas del orden que estaba en el mitin de donde Trump fue disparado, así como asistentes a ese evento y otros testigos.

Trump resultó herido el sábado cuando, mientras daba un mitin en el estado de Pensilvania, un hombre disparó contra él con un fusil de asalto AR-15 desde un tejado fuera del perímetro de seguridad del evento.

New: the FBI just announced it had gained access to the password locked phone of Thomas Matthew Crooks, the suspected shooter in the assassination attempt of former President Trump. Shows how far we've come from the days of FBI v Apple https://t.co/JYyxm5xCvR