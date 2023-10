Fingió ser un maniquí: el insólito plan de un ladrón para no ser atrapado en un centro comercial

Se infiltró en una tienda de ropa luego de la hora de cierre, se vistió con prendas de la tienda, se colocó en el escaparate y permaneció inmovil al lado de los demás maniquíes.

Robert Szumiata, portavoz de la policía de Varsovia indicó que el jovén al salir logró saquear un puesto de joyería del centro comercial.

Debido a su estrategia, al estar escondido no fue visto por los guardias de seguridad ni cámaras de circuito cerrado del lugar.

Fue puesto bajo custodia provisional al ser capturado y espera que finalice su proceso judicial en el que podría ser condenado has a 10 años.

22-latek z Warszawy udawał manekina w witrynie sklepowej, by po zamknięciu galerii handlowej ukraść biżuterię.

Innego dnia, również po zamknięciu galerii, najadł się do syta w jednym z barów, a następnie wymienił swoje ubrania na nowe, wślizgując się do sklepu pod stalową… pic.twitter.com/cabVfqVeRX

— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) October 18, 2023