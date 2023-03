Franco Escamilla: las declaraciones que hizo sobre Nayib Bukele y los pandilleros en El Salvador

En los últimos días, el comediante fue tendencia nuevamente en redes sociales debido a comentarios que hizo por el régimen que establecido El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

El pasado 15 de marzo, Bukele compartió un video en sus redes sociales donde se observa el traslado de un segundo grupo de pandilleros recluidos en la “megacárcel”.

Un segundo grupo de 2 mil supuestos pandilleros presos fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a la cárcel “más grande de América”, informó Bukele, a pocas semanas de que su “guerra” contra esas bandas cumpla un año.

Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Con esto, ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo. pic.twitter.com/A2oTUIYubW — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 15, 2023

“En un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2 mil pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Con esto, ya son 4 mil pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”, escribió Bukele en Twitter.

La megacárcel, con capacidad para 40 mil presos, tiene un severo régimen de reclusión que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos.

Entre los presos trasladados según un comunicado de la presidencia, figura un “ranflero histórico (dirigente fundador), 57 ranfleros nacionales, 33 mandos de diferente categoría, 43 “gatilleros” y mil 866 “homeboys”.

El mandatario divulgó imágenes del traslado, que se inició en la madrugada, desde el penal de Izalco hasta la megacárcel ubicada en un área rural de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador.

El ministro de la Defensa, René Francis Merino, informó que mil 200 militares brindaron seguridad en tierra durante el traslado, que fue seguido desde el aire por tres helicópteros de la Fuerza Aérea.

Los primeros 2 mil pandilleros habían sido llevados al CECOT el 24 de febrero.

La reacción de Franco Escamilla

Un nuevo video del comediante mexicano Franco Escamilla circuló en redes sociales debido a su contenido.

En el clip, Escamilla sostiene un diálogo con otras personas, quienes hablan del régimen impuesto por Bukele en El Salvador. “Si realmente está entregando estos resultados, entonces funciona…”, dijo Escamilla, al referirse a lo mostrado en la megacárcel.

“Es que los derechos humanos deberían de terminar cuando tú terminas con los derechos humanos de alguien”, añadió Escamilla.

En el video, una persona que participó en la charla con Escamilla añadió que “Le tengo respeto al señor (Bukele) porque lo vi en alguna conferencia donde les decía a los países del primer mundo: ´si quiero ser un país de primer mundo, me tengo que comportar como ustedes y no como ustedes dicen que me comporte…”.