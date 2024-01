Frío ártico en Estados Unidos: cuál es su intensidad y qué se espera para los próximos días

Los meteorólogos pronosticaron una sensación térmica de 31 grados bajo cero en el sudeste de Dakota del Norte; 26 bajo cero en Chicago (Illinois), y 6 bajo cero en Tampa (Florida).

Por primera vez en más de 700 días, Nueva York, Washington DC y otras ciudades en el noreste tuvieron nevadas con una acumulación de más de 2.5 centímetros.

En la capital de Estados Unidos la acumulación de nieve llegó a 10 centímetros, en Baltimore (Maryland) a 12.5 centímetros y en Filadelfia (Pensilvania) a 8.5 centímetros.

Freezing rain will increase in both intensity and coverage across much of the Willamette Valley, the Oregon Coast Range, and the far southern Chehalis River Valley during the next 1-2 hours and persist through around 7 pm PST. https://t.co/9VadU8kVPo

— National Weather Service (@NWS) January 16, 2024