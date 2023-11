“Fue un autogol y no estoy de acuerdo”: López Obrador opina sobre el triunfo de Javier Milei en Argentina y asegura que “respeta la decisión de los pueblos”

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol, y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha”, declaró el mandatario.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que, consideramos, no les va a ayudar”, añadió en su rueda de prensa matutina.