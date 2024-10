Gasolineras de Florida se quedan sin combustible ante evacuaciones masivas por huracán Milton

Tras las órdenes de evacuación obligatoria, al menos en siete condados de la costa oeste de Florida, millares de personas han dejado ya sus hogares y abarrotan las carreteras en auto hacia el sur y norte del estado para huir del huracán que se espera llegue el miércoles por la noche.

Más de un millar de gasolineras en muchas zonas de Florida se han quedado sin combustible ante la masiva salida de residentes que abandonan las zonas bajo amenaza y buscan llenar sus tanques, según GasBuddy, un servicio que rastrea los precios y las existencias de gasolina en todo el país.

Este martes alrededor de 100 estaciones en la Bahía de Tampa no tenían gasolina entre las casi 300 que rastrea la aplicación en esa área.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo esta mañana en una conferencia de prensa que camiones cisterna de combustible están siendo escoltados a las gasolineras a lo largo de las rutas de evacuación en Florida para llegar más rápido a las estaciones de servicio.

Florida troopers are escorting fuel tracks along the evacuation routes of Hurricane #Milton to replenish gas stations, DeSantis announces

Las autoridades también han instado a los propietarios de vehículos eléctricos a que los lleven a terrenos más altos antes de la llegada de la tormenta, por las posibilidades de que se incendien tras una inundación.

There is 30 miles of gridlock leaving Tampa Florida, people are being advised to bring more gas than you think you need, or you might be stranded midway

Milton también ha causado la cancelación de más de 1 mil 500 vuelos en Estados Unidos para el miércoles a medida que se aproxima a la costa oeste de Florida.

WTF is this shady shit?



Gas Stations In Florida Covering Gas Pumps Indicating That They’re Out of Order…



But They Have Gas pic.twitter.com/dqcXZ5cjhO — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) October 8, 2024

En su boletín más reciente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió que “los residentes de Florida deben prepararse” en sus hogares y evacuar, si así lo indican las autoridades locales, ante la llegada del huracán Milton que presenta en estos momentos vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora (165 millas).