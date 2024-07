“Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos asociados de miembros de pandillas (aunque no miembros de pandillas en sí), están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país”, aseguró Bukele en la red social X (anterior Twitter).

Tras intensas lluvias que han causado deslizamientos de tierra e inundaciones desde junio, grupos de reos participan en diferentes tareas para mitigar los daños, sobre todo en la red vial.

De esa forma, los presos “podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad“, señaló Bukele.

El presidente publicó también en X un video en el que aparecen reclusos haciendo labores de construcción, agricultura, confección de ropa, fumigaciones, reparación de equipos electrónicos, entre otras.

Durante una cadena de radio y televisión, Bukele dijo la noche del viernes 5 de julio que son “casi 150 millones de dólares” lo que destina el Estado salvadoreño al año para atender el sistema penitenciario.

El viceministro de Justicia y director general de las cáceles, Osiris Luna, afirmó que “estamos buscando la autosostenibilidad de los centros penitenciarios“.

Casi 48 mil reos serán capacitados en distintas áreas, explicó Luna.

