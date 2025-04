“La violencia ha disminuido significativamente”: EE. UU. califica a El Salvador como país seguro para viajes

El cambio es consecuencia de la guerra contra las violentas pandillas lanzada hace tres años por Bukele, que permitió que los homicidios bajaran de 36 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 1.9 en 2024.

Y se produce luego de que la Casa Blanca anunciara que Trump recibirá a Bukele la próxima semana.

La administración de Donald Trump redujo el nivel de alerta para los viajes al país centroamericano, pues “la actividad de pandillas, los delitos violentos y los asesinatos en El Salvador han disminuido significativamente“, informó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la red X.

“Mantener seguros a los estadounidenses en el extranjero es nuestra máxima prioridad“, agregó Rubio, quien aseguró que el “liderazgo” de Bukele ha sido crucial para mejorar la seguridad en el país.

“El Salvador acaba de recibir la estrella dorada de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nivel 1: el más seguro“, se congratuló Bukele en X.

Bukele mantiene presos a más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos, que asegura sin dar pruebas que son criminales. Sin embargo, el gobierno de Caracas y sus familias afirman que eran apenas migrantes.

El 27 de marzo de 2022, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas, que se financiaban con el cobro de extorsiones y venta de drogas.

El Salvador just got the U.S. State Department’s travel gold star:



Level 1: safest it gets.

🇺🇸🤝🏼🇸🇻 pic.twitter.com/h5wEbxnJmH