Graban el momento en que avión de guerra F-35C se estrella en un portaviones

De acuerdo con medios internacionales, el avión de combate impactó la cubierta de vuelo del portaviones de 100 mil toneladas y luego cayó al agua, razón por la cual el piloto y seis marineros a bordo del Carl Vinson resultaron heridos.

Además, se informó que el piloto fue rescatado por un equipo en helicóptero, tres de los heridos fueron trasladados a un hospital cercano y el resto fue atendido en portaaviones.

Según los informes, el suceso se calificó como un “incidente de aterrizaje”. Rápidamente se viralizaron imágenes del accidente y usuarios en redes sociales compartieron fotos y video, material que la Armada de EE. UU. confirmó la autenticidad.

El clip de 17 segundos muestra al F-35 acercándose al portaviones, se escucha un impacto y se observa una columna de humo.

Video of the F-35 crash which took place aboard the USS Carl Vinson. The pilot ejected upon impact. https://t.co/ilJtrIsyPn pic.twitter.com/udEqcb1g91

De acuerdo con la Marina de EE. UU., el caso quedó sujeto a una investigación profunda.

Meet the poor Lockheed F-35C Lightning II of #USNavy that crashed near the northwest coast of Philippines 3 days ago. This happened due to pilot's mistake during landing on USS Carl Vinson (CVN-70) aircraft carrier on January 24, 2022. VFA-147 Argonauts now has eight F-35Cs left. pic.twitter.com/sJf54FMhXu

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) January 27, 2022