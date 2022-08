Gran despliegue militar en estrecho de Taiwán: La llegada de Pelosi y el estado de alarma

Para el medio chino, la posible llegada de Pelosi es equiparable al conflicto diplomático entre EE. UU., Cuba y la Unión Soviética de octubre de 1962, uno de los máximos momentos de tensión de la Guerra Fría.

Según medios taiwaneses, Pelosi podría aterrizar en el aeropuerto de Songshan, en Taipei, la noche del martes 2 de agosto, sobre las 22.20 hora local (14.20 GMT), a bordo de un avión de las fuerzas aéreas de Estados Unidos (SPAR19), lo que no ha sido confirmado oficialmente.

En un alarde de fuerza, Pekín, que reclama la soberanía de Taiwán y no descarta invadir la isla, envió a un buque destructor del Ejército chino a unos 80 kilómetros de las costas de la isla de Lanyu, al sureste de Taiwán, según la agencia de noticias isleña, CNA.

El destructor, detectado la mañana del martes, tiene un radio de vigilancia de 380 kilómetros a nivel del mar y de hasta 560 kilómetros si monitorea el espacio aéreo a su alrededor.

Lea más: EE. UU. mata al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, según medios estadounidenses

Mientras, los dos portaaviones de la Armada china se encuentran fuera de sus bases y llevan horas navegando ante la eventual llegada de la alta responsable de EE. UU., que mantiene una posición ambigua sobre si defendería a Taiwán en caso de ser atacado por China, uno de los mayores escollos de la relación Pekín-Washington.

A su vez, la Administración de Seguridad Marítima de China ha anunciado el cierre de áreas marítimas por maniobras militares en el mar de China Meridional y en el mar de Bohai (norte), que en conjunto se prolongarán hasta el 6 de agosto.

Un despliegue militar en línea con la advertencia de China de que responderá con “contundencia” a la posible visita de Pelosi, que pondría a prueba las tensas relaciones entre las primeras economías mundiales después de que sus presidentes, Joe Biden y Xi Jinping, trataran de limar asperezas en una videollamada la pasada semana.

Por su parte, el Ejército de Taiwán -de quien EE. UU. es el principal suministrador de armas- ha elevado su estado de alerta y el Ejército ha incrementado su preparación de combate, según la agencia CNA.

El diario taiwanés Liberty Times publica además que el Ejército de Taiwán ha enviado ocho cazas Mirage-2000 para que se sumen a los cuatro que ya están estacionados en la base aérea de Taitung, al este de Taiwán, mientras el Gobierno de Taiwán se ha mantenido de momento en silencio sobre la posible visita.

Asimismo, cuatro buques de guerra de Estados Unidos, incluyendo el portaaviones USS Ronald Reagan, se encuentran posicionados en aguas al este de Taiwán, según publica hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

La controvertida visita de Pelosi, no confirmada por su delegación ni por la Casa Blanca, ha elevado la tensión entre China y EE. UU., que ya atravesaban uno de los peores periodos de sus relaciones en décadas, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, condenó hoy la “deplorable traición” de Washington si acaba teniendo lugar.

“El principio de ‘una sola China’ es un consenso de la comunidad internacional” y la “base política de las relaciones de China con otros países”, remarcó el canciller, quien recordó que se trata de una “línea roja” para el gigante asiático.

Según el jefe de la diplomacia china, varias personas en Estados Unidos “están desafiando la soberanía de China en el tema de Taiwán”, algo que “nunca será aceptado por el pueblo chino”.

China reclama la soberanía sobre la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas.

Estados Unidos no mantiene relaciones oficiales con Taiwán, condición sine qua non de China para establecerlas con terceros, pero es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.

Lea también: Nancy Pelosi expresa la solidaridad “inequívoca” de EE. UU. en visita sorpresa a Kiev

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, subrayó mientras el estatus “independiente” de la Cámara de los Representantes de EE. UU. para disociar la visita de Pelosi -segunda en la línea de sucesión de Biden- del Gobierno estadounidense, algo que no ha convencido a Pekín.

“Si la tercera persona más importante en el Gobierno de Estados Unidos llega a Taiwán en un avión militar”, su visita “en ningún modo será no oficial”, advirtió hoy la portavoz de Exteriores china, Hua Chunying, afirmando que la isla autogobernada y democrática se enfrentaría a “consecuencias desastrosas”.

Aviones caza chinos cruzaron el estrecho de Taiwán, afirmó este martes la televisión estatal china, en momentos de creciente tensión por una posible inminente visita a la isla de Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

“Aviones caza Su-35 de China están cruzando el estrecho de Taiwán”, indicó la cadena CGTN, sin otras precisiones.

#UPDATE Chinese fighter jets have crossed the Taiwan Strait, Beijing's state media reported Tuesday night, as tensions flare over an expected visit to the island by US House Speaker Nancy Pelosi pic.twitter.com/A7d7zVx7hv

— AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022