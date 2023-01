Greta Thunberg: acusan a activista de haber hecho un “montaje” para las cámaras durante su arresto

En su mensaje a través de la red social Twitter, publicado este miércoles 18, explica a sus seguidores que ayer formó parte de un grupo que “protestaba pacíficamente por la expansión de una mina de carbón en Alemania”. “La Policía nos acorraló y luego nos detuvo, pero nos dejaron marchar esa misma tarde”.

Fuentes policiales confirmaron que la zona estaba acordonada por razones de seguridad y explicaron que el desalojo se llevó a cabo porque permanecer allí era “peligroso”, por lo que los agentes procedieron a llevarse una a una, en volandas, a los activistas, que fueron posteriormente retenidos de manera temporal para tomar sus datos y ser identificados.

El pasado sábado 14 de enero, Thunberg ya participó en una marcha pacífica organizada por una alianza de asociaciones movilizadas para protestar contra la demolición de la localidad de Lützerath para proceder a la ampliación de la mina.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Varios grupos de personas intentaron cruzaron las barreras policiales para acceder al pueblo acordonado, lo que la Policía no consideró algo “pacífico”, sino “una búsqueda deliberada de la confrontación”, por lo que hizo uso de cañones de agua, gas pimienta y porras, y practicó una docena de detenciones.

Lea más: El “Chapo” Guzmán: la curiosa petición sobre el sol, la mención de un corralito y otras revelaciones que dio el abogado del narco mexicano

Esta resistencia ha sido condenada por el Gobierno del canciller alemán Olaf Scholz, cuyo Ministerio del Interior la calificó de “violenta” y aseguró que “obstaculizó la labor de los equipos sanitarios”, mientras que los activistas acusaron a las fuerzas policiales de actuar “con una contundencia desproporcionada, incluidos golpes de porras en la cabeza”.

El Gobierno alemán prevé abandonar la extracción de carbón en Renania del Norte-Westfalia en 2030, pero el acuerdo suscrito el año pasado con la energética RWE permite incrementar a corto plazo su extracción ante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

Luego de la detención de Greta Thunberg, salieron a la luz varias imágenes en las que se observa la activista sonriente y muchos cibernautas la señalan por haber hecho un “montaje”.

En un clip que se difundió en redes sociales, muestra a la joven activista medioambiental sueca Greta Thunberg mientras era detenida por la policía alemana por participar en una protesta contra la ampliación de una mina de carbón, el cual generó debate debido a un posible montaje e incluso por bromear con los elementos de seguridad.

That’s not an arrest, that’s a PR opportunity to get headlines around the world…

“poor young Greta being frogmarched by big horrible police”

until you watch this video.

How staged, never believe all you see in the MSM #GretaThunberg pic.twitter.com/KLDHXyR12L

— Adam Brooks 🇬🇧 (@EssexPR) January 18, 2023