Guatemala es el primer país latinoamericano en respaldar un Tribunal Especial que juzgue a Rusia por la invasión a Ucrania

“El canciller Búcaro es un verdadero amigo“, ha asegurado Kuleba en su cuenta de Twitter, donde ha anunciado la incorporación guatemalteca al “grupo núcleo” de países que apoyan la creación de esta corte.

“Hablamos de los esfuerzos conjuntos para que Rusia rinda cuentas, incluso por el crimen de agresión”, añadió Kuleba en su publicación de Twitter.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7

