Haarp, la teoría de la conspiración en torno al terremoto de Turquía y Siria

Imágenes sacadas de contexto

Para desinformar a la gente y conseguir que haga clic, algunas personas comparten imágenes que están completamente sacadas de contexto. Es el caso de un vídeo publicado el miércoles 8 de febrero, que muestra una luz blanca que se eleva gradualmente en el cielo. La persona que lo publicó afirma que la escena tiene lugar en Turquía, justo antes del terremoto.

Pero una búsqueda inversa de imágenes muestra que el vídeo fue filmado en la ciudad de Balkhach, Kazajistán, en septiembre de 2022. Muestra en realidad un cohete Soyuz despegando hacia la Estación Espacial Internacional desde el cosmódromo de Baikonur, a más de 3.000 kilómetros de Turquía. Una falsa información que nos recuerda que siempre hay que desconfiar de las imágenes que circulan, más aún en tiempos de crisis.

#TurkeySyriaEarthquake /#TurkeyQuake #syriaearthquake #syriaearthquake2023 #turkeyearthquake2023 #HAARP #DARPA #Weathercloud #GeoEngineering #WakeUp #Lies People in Turkey saw this strange light in the sky right before the earthquake. pic.twitter.com/heFkP5plsy

— Ivana (@ivana111177) February 8, 2023