“Hay gente prensada”: usuarios relatan cómo fue el fuerte choque en el metro de México que dejó un muerto y varios heridos

“Nada más fue el impacto del metro del vagón donde iba. Hay gente prensada y tardó mucha la ayuda, nos estaban pidiendo que no grabemos, que no digamos nada. No nos querían ayudar a sacarnos, nadie nos ayudó cerca de 40 minutos”, dijo un usuario rescatado, entrevistado por el periódico El Universal.

En un video difundido en las redes sociales se puede ver cómo varios usuarios llaman la atención de los elementos policiales que caminan por el túnel donde ocurrió el accidente, para ver lo ocurrido. “Nos urge, nos urge”, se escucha decir a una mujer dentro del vagón, donde las personas pedían auxilio.

“Sentí el golpe, me rebotó en los pasamanos”, declaró a Milenio el usuario Arturo Delgado, quien se dedica a la carpintería y que se dirigía a Naucalpan. Contó que iba sentado y que todo ocurrió muy rápido y solo alcanzó a ver el vagón destrozado.

Mientras que Edgar Montiel relató que el incidente “fue algo terrible, fue bien feo, el convoy se paró a medio túnel y sentimos el trancazote, yo venía pegado a una banca que divide a otro vagón y toda la lámina se sumió, me aventó”.

“Se escuchó un impacto muy fuerte, se sintió muy horrible, la gente que iba desprevenida rodó por los pasillos”, comentó Carlos García, usuario de la Línea 3 al mismo medio.

Amlo se pronuncia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el accidente. “Lamento el accidente en el Metro de la Ciudad de México. Según me informan, desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y mi solidaridad”, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El mandatario mexicano afirmó que desde el principio se está atendiendo el percance por las autoridades de la Ciudad de México “quienes cuentan con todo nuestro apoyo”, agregó.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que inició la investigación para deslindar responsabilidades.

Otros accidentes

Este accidente se suma a otros que se han presentado en el metro, como el ocurrido el 3 de mayo de 2021, cuando se derrumbó un puente elevado de la línea, en la alcaldía Tláhuac, en el sur de la capital mexicana, por lo que el vagón cayó sobre la carretera y quedó encallado en forma de “V”, dejando 26 muertos y un centenar de heridos.

Mientras que el 10 de marzo de 2020 un choque entre dos convoyes del metro de la Ciudad de México en la zona de Tacubaya, en el poniente de la capital, dejó un fallecido y 41 heridos.

El metro de la Ciudad de México entró en funcionamiento el 4 de septiembre de 1969, hace más de 50 años.

Tan solo en 2018, el metro transportó a 1 mil 647 millones de usuarios y recorrió 44.07 millones de kilómetros.

*Con información de EFE.