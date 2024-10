Hombre que dejó a su perro atado a valla antes de la llegada del huracán Milton en Florida es arrestado

Giovanny Aldama García, de 23 años, fue arrestado este lunes después de que agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés) encontraran el pasado 9 de octubre al perro, ahora bautizado “Trooper”, atado a una valla un día antes de que Milton tocara tierra en la costa oeste central del estado.

En un video difundido por las autoridades se ve al animal, atado a una valla y con el agua llegándole al cuerpo, mientras comienza a gruñir asustado y a ladrar, mientras un oficial se va acercando y le repite varias veces: “Está bien, está bien. No te culpo”.

En una rueda de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, reprobó que alguien pueda “simplemente atar a un perro y dejarlo afuera en medio de una tormenta“. Es algo “totalmente inaceptable y vamos a hacerlo responsable”, dijo.

García, que se encuentra en libertad bajo fianza, le dijo a la Policía que abandonó a su perro ‘Jumbo’ mientras huía a Georgia porque no pudo encontrar a nadie que recogiera al perro, según la Fiscalía del Estado.

García podría enfrentar hasta cinco años de prisión por un delito grave de tercer grado.

🚨 #BREAKING: A Florida man has been arrested after abandoning and chaining his dog to a fence just before Hurricane Milton hit, Governor Ron DeSantis confirms.



The dog, now named Trooper, went viral last week in a widely shared video and has since found a new home through… pic.twitter.com/6pMkvmGK8i