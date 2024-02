Un hombre identificado como Prahalad Gurjar, de 40 años, fue asesinado por un león en el Parque Zoológico Sri Venkateswara en Tirupati, India, después de escalar una pared y una cerca para ingresar al recinto del león con la aparente intención de tomarse una selfie.

A pesar de las advertencias del personal del zoológico, Gurjar ingresó al recinto, provocando que el león lo atacara.

Aunque los cuidadores y el personal de seguridad intentaron salvarlo, el animal lo arrastró dentro del recinto y Gurjar murió en aproximadamente 10 minutos.

Se informó que el hombre parecía estar ebrio antes del incidente.

El zoológico expresó que esta fue la primera vez que ocurrió un incidente de este tipo y anunció que revisará sus medidas de seguridad para prevenir futuros eventos similares. Gurjar era originario del distrito de Alwar, en el norte de la India.

Man dares lion for a selfie, jumps into enclosure, gets mauled.



40-year-old Prahlad Gujjar jumped into a lion enclosure for a selfie in Tirupati SV Zoo park. He also behaved in a way to provoke the lion. After the lion attacked him, he made an in vain attempt to save himself by… pic.twitter.com/4vWaRNkSZM