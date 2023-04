“Hoy es el último día de tu vida”: despiden a profesor en EE.UU. por pedirle a sus alumnos que escribieran su obituario

El docente pidió a sus alumnos que escribieran sus “impresiones” relacionadas con este simulacro y que pensaran en las causas de la repetición de las matanzas en Estados Unidos, sus posibles soluciones y que imaginaran su biografía post-mortem.

Una pequeña nota especificaba: “Gracias por darte cuenta (…) de que no se trata en absoluto de molestarte”.

El martes Keene fue despedido. En un comunicado de prensa, reproducido por los medios estadounidenses, las autoridades escolares lo acusan de haber dado un “deber inapropiado” a sus alumnos.

El docente se defendió en los canales de televisión locales.

Jeffrey Keene said that, despite the outcome, he would still give the assignment again. https://t.co/sIv0SiSkNJ

— The Daily Beast (@thedailybeast) April 9, 2023