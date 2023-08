Huracán Hilary: fenómeno natural se degrada a categoría 2 en el noroeste de México y se dirige hacia el sur de California

El NHC dijo que Hilary está provocando fuertes lluvias en partes de la península y en el suroeste de Estados Unidos.

La velocidad de sus vientos lo convierte en un huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Pese a ser degradado desde categoría 3, se teme que el huracán todavía provoque fuertes lluvias e inundaciones.

Las autoridades meteorológicas mexicanas habían pronosticado lluvias intensas con descargas eléctricas y riesgo de inundación en gran parte del país y pidieron a la población extremar precauciones ante el alto oleaje y el riesgo de desbordamiento de ríos y arroyos.

Desde el viernes, varios negocios en el turístico balneario de Los Cabos, un destino ubicado en Baja California Sur y frecuentado por turistas internacionales, colocaron sacos de arena ante el aumento del oleaje y guardaron muebles y enseres.

8PM EDT 19 Aug: There are several systems we are monitoring in the Atlantic.

Continue to check https://t.co/tW4KeGdBFb for the latest on #90L near the Windward Islands, and the system moving into the Gulf of Mexico. pic.twitter.com/q1bwbtmyIa

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2023