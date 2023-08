Huracán Idalia: el fuerte pronóstico que hace EE. UU. sobre el ciclón que se dirige a Florida

Idalia está a unas 370 millas (600 km) al sur-suroeste de Tampa, en la costa oeste de Florida, y avanza en dirección norte a 12 millas por hora (22 km/h).

Prácticamente toda la costa oeste de Florida está bajo avisos de marejada ciclónica y paso de huracán, y también hay otros avisos meteorológicos para Pinar del Rio y la Isla de la Juventud, en Cuba, y la parte sur de los Cayos de Florida.

La trayectoria pronosticada indica que el centro de Idalia se moverá sobre el este del Golfo de México este martes 29 de agosto, llegará a la costa del Golfo de Florida (noroeste del estado) el miércoles y se acercará a la costa este de EE. UU. el jueves 31.

El NHC prevé que Idalia se intensifique rápidamente al avanzar sobre las aguas cálidas del Golfo de México y que se convierta en un “extremadamente peligroso gran huracán” antes de tocar tierra el miércoles 30.

Lea más: “Están matando a miles de nuestros ciudadanos, tenemos todo el derecho a hacerlo”: Las amenazas de precandidatos republicanos de enviar al ejército de EE. UU. para desmantelar narcos en México

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 15 millas (30 km) desde el centro de Idalia y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 160 millas (260 kilómetros).

El mayor peligro de Idalia es la marejada ciclónica que combinada con la marea regular provocará que el mar se adentre en zonas costeras normalmente secas del litoral oeste floridano.

La altura del agua pude llegar hasta un máximo de 12 pies (3.6 metros) en el tramo que va de la desembocadura del río Aucilla hasta la localidad de Chassahowitzka.

11 AM EDT 29 Aug #Idalia strengthens, with catastrophic storm surge expected in the Big Bend region. Residents in these areas should follow any advice or evacuation orders given by local officials. Make sure to stay informed with latest updates at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/MkORCjjpi6

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2023