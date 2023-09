Huracán Lee: fenómeno atmosférico ralentiza su velocidad pero sus vientos ganarán fuerza en los próximos días

Por su parte, sus vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 110 millas por hora (175 km/h) con ráfagas más fuertes, cinco millas más que en el informe precedente, y se pronostica un fortalecimiento a corto plazo.

El NHC indicó en su boletín de las 15:00 GMT que Lee está pasando muy al norte de las islas de Sotovento del norte (Antillas Menores) y se prevé que a lo largo de la semana se propaguen a través del oeste del Atlántico “condiciones peligrosas para playas”.

Lee había llegado a alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad de Saffir-Simpson.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden a unas 40 millas (65 km) del centro, mientras los vientos con fuerza de tormenta tropical llegan a unas 160 millas (260 km) de su centro, según detalló el NHC.

5pm AST Sun Sep 10th Key Messages for #Hurricane #Lee.

Hazardous beach conditions to spread across the western Atlantic this week. Too soon to know level of impacts for US East coast or Atlantic Canada late this week, so stay tuned for updates. https://t.co/w5INoaj9KX pic.twitter.com/NaXXHp21Mz

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 10, 2023