Huracán Milton baja a categoría 3 pero aún representa peligro para la costa oeste de Florida

Según una actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., Milton, no obstante, ha crecido de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta más 255 millas (400 kilómetros) desde su centro.

El sistema se encuentra ubicado a 60 millas (100 kilómetros) al oeste-suroeste de Sarasota, en la costa oeste de Florida, y a 170 millas (275 kilómetros) al suroeste de Orlando, en el centro del estado, y se mueve hacia el noreste a 17 millas por hora (28 kilómetros por hora).

Los meteorólogos del NHC indicaron que ya están sintiendo intensas precipitaciones con vientos de fuerza de tormenta tropical tierra adentro en la península floridana. También hay múltiples avisos de tornado en vigor en toda Florida.

Se espera que Milton gire hacia el este-noreste y el este los próximos jueves y viernes y, según la trayectoria pronosticada, que el centro toque tierra esta noche en alguna parte del centro de la costa oeste de Florida, y luego cruce la península a lo largo de la noche hasta salir a aguas del Atlántico en la mañana del jueves.

Los meteorólogos esperan que Milton siga siendo un huracán de “gran magnitud extremadamente peligroso” cuando llegue a la costa de Florida esta noche, y que mantenga su fuerza de huracán mientras atraviesa la península.

5pm EDT Oct 9th Key Messages for #Hurricane #Milton:



Many hazards ongoing in association with the hurricane currently, with life-threatening storm surge & hurricane-force winds expected on west FL Peninsula tonight.https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/2WEiFIfHqe — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2024

Preocupa mucho la marejada ciclónica que puede causar Milton en la bahía de Tampa, de entre 3 a 4,5 metros de altura.

Las fuertes lluvias que arrojará Milton a través de la península floridana hasta el jueves conllevarán “el riesgo de inundaciones repentinas y urbanas catastróficas“, especialmente en áreas donde las inundaciones costeras y terrestres se combinan.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, en inglés) avisó este miércoles de que el huracán Milton será “catastrófico y mortal” y pidió a la población que utilice estas últimas horas para abandonar la zona y que aquellos que no hayan podido “busquen lugares seguros de manera inmediata”.

Hurricane Milton hits Florida – as seen from space.



Abundant lightning can be seen in southern Florida, where numerous tornadoes occurred today. pic.twitter.com/1X7aQCnDX5 — CIRA (@CIRA_CSU) October 9, 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes que el huracán Milton podría ser el “peor” en golpear el estado de Florida en un siglo y pidió a las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que evacuen lo antes posible.

🛰️ GOES-16 satellite imagery shows a strong and powerful Hurricane Milton barreling towards the west coast of Florida. Life-threatening impacts, including a HIGH RISK of catastrophic flash flooding, remain in the forecast through Thursday. #FLwx pic.twitter.com/ITaG2CpZqE — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) October 9, 2024

Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, en inglés), la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó oficialmente el 1 de junio, podría tener una actividad “por encima” del promedio, con entre 8 y 13 huracanes, de los cuales entre 4 y 7 serían de categoría mayor.

Desde que comenzó la temporada de huracanes se han formado nueve huracanes: Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Kirk, Lesley y ahora Milton, de los cuales Beryl Milton alcanzaron la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson.