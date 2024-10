Huracán Milton: ¿Por qué se considera un fenómeno de gran magnitud?

El pasado sábado 5 de octubre de 2024 se declaró emergencia por la intensificación del huracán Milton en diversos medios estadounidenses.

Según información de EFE, el Huracán Milton se dirige hacia Florida con mayor fuerza y se espera que se fortalezca aún más hasta convertirse en uno “de gran magnitud”.

Asimismo, los pronósticos indican que Milton podría tocar tierra a mediados de la próxima semana en la costa oeste del estado de Florida, lugar afectado recientemente por el paso del huracán Helene.

En el caso de Milton, este ha alcanzado la categoría de un huracán de categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, según lo reportado por medios internacionales y el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos (NCH por sus siglas en inglés).

Según el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (NOAA por sus siglas en inglés), la escala Saffir-Simpson categoriza los ciclones tropicales con magnitud de huracán en cinco categorías basadas en la velocidad máxima sostenida del viento.

En el caso de los huracanes categoría 1, como es el caso de Milton, la velocidad de estos oscila alrededor de los 119.09 y los 152.89 kilómetros por hora.

Al respecto, datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que los huracanes provocan, no solo destrucción en la infraestructura, sino también efectos adversos para la salud entre los que se encuentran lesiones, traumas y ahogamientos.

Asimismo, señalan que estos fenómenos afectan los servicios básicos de agua y electricidad. Por otro lado, también se menciona el impacto a la salud mental de los posibles damnificados y el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores y agua.

1PM CDT Oct 6: @53rdWRS find #Milton rapidly intensifying into a hurricane. Stay up to date with the latest forecast at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/enPhDTsXzS