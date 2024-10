Huracán Milton se convierte en “potencialmente catastrófico” y amenaza a México y Florida

Es el segundo gran huracán registrado en el golfo de México en dos semanas, Milton continúa intensificándose a medida que avanza y presenta “vientos máximos sostenidos” de 285 km/h, con ráfagas más fuertes, informó el NHC.

Aunque se pronostica que se debilite en alguna medida antes de llegar a la costa estadounidense el miércoles, es “probable” que “siga siendo un huracán grande y poderoso al tocar tierra en Florida, con peligros potencialmente mortales en la costa y tierra adentro“.

Antes de llegar a Florida se prevé que roce partes de la península de Yucatán en México provocando fuertes vientos y un aumento del nivel de agua de hasta 1,5 metros con “olas grandes y destructivas”, según el organismo.

El estado de Yucatán suspendió las actividades no esenciales hasta el martes inclusive. Trabajadores cubrieron puertas y ventanas con tablas, mientras que pescadores arrastraron barcos a tierra.

“Aún cuando el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el huracán Milton no tocará territorio nacional, se esperan lluvias torrenciales y vientos en particular en Campeche y Yucatán“, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la red social X.

Hace apenas diez días, el huracán Helene provocó al menos 230 muertos en el sur de Estados Unidos.

Las autoridades de Florida ordenaron este lunes nuevas evacuaciones en la misma región que todavía se recupera de ese desastre.

“Quien tenga los medios para hacerlo (…) que salga a la carretera hoy“, instaron las autoridades de Florida en una rueda de prensa dirigida específicamente a las poblaciones del área metropolitana de Tampa (de unos 3 millones de habitantes), en el Golfo de México.

El NHC advirtió que el huracán puede provocar una fuerte marejada ciclónica en la costa oeste de Florida a partir del martes por la noche.

8 PM 10/7 Hurricane #Milton Update: LOCATION: 21.9N, 90.4W (~650 mi SW of Tampa) WINDS: 180 MPH MOVING: E, 10 MPH PRESSURE: 897 MB/26.49" TROPICAL STORM & COASTAL FLOOD WARNINGS in effect. HURRICANE WATCH in effect for #DryTortugas . #FLKeys impacts same as earlier thread. #flwx pic.twitter.com/XDl8qpNdtd

Y en Tampa el nivel del agua podría aumentar entre unos 2,4 y 3,6 metros sobre el nivel del suelo, según el NHC.

“Estas tormentas están trayendo más agua que nunca, entonces, al mismo tiempo que existe riesgo por el viento, es el agua lo que está matando a las personas”, advirtió la directora de la agencia federal de respuesta a desastres naturales (FEMA), Deanne Criswell.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, amplió a 51 (de un total de 67) el número de condados en situación de emergencia en el estado, el tercero más poblado del país.

“Es un huracán feroz“, destacó DeSantis. “Tiene tiempo de salir. Por favor, hágalo. Por favor, ejecute el plan ahora, si está en algunas de las zonas de peligro”, dijo.

Tonight, I spoke with Florida Governor DeSantis and Tampa Mayor Castor for firsthand reports on Hurricane Helene recovery and preparations for Hurricane Milton.



My Administration is ready to support both leaders and the people of Florida with any further resources they may need. pic.twitter.com/imXXVXQnoD