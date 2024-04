El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el sismo tuvo una magnitud de 7.4.

Dos edificios colapsaron en la ciudad de Hualien, en el este de Taiwán, donde “se cree que algunas personas están atrapadas“, dijo a AFP un funcionario de los bomberos locales.

“El terremoto fue cerca de la tierra y es poco profundo. Se sintió en todo Taiwán y las islas (…). Es el más fuerte en 25 años“, declaró a periodistas Wu Chien-fu, director del Centro Sismológico taiwanés, en referencia al sismo de magnitud 7.6 de septiembre de 1999 que dejó dos mil 400 muertos.

Según el USGS, el terremoto tuvo su epicentro 18 km al sur de Hualien, con una profundidad de 34.8 km.

Autoridades de Taiwán, Japón y Filipinas emitieron alertas de tsunami para sus regiones costeras, aunque la amenaza fue rebajada, indicó el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

Aún así, el principal aeropuerto de la región de Okinawa, en el sur de Japón, suspendió los vuelos por el riesgo de tsunami.

El terremoto se sintió en todo Taiwán y tuvo varias réplicas, una de ellas de magnitud 6.5 cerca de Hualien, según la agencia meteorológica de la isla.

En la capital Taipéi se suspendió la circulación del metro durante casi una hora, y las autoridades pidieron a los pobladores revisar si había fugas de gas.

“Yo quería salir corriendo pero no estaba vestido. Así de fuerte estuvo“, comentó Kelvin Hwang, huésped de un hotel céntrico.

Breaking 🚨 I'm in Taiwan,

and there was just a big earthquake

of magnitude 7.5. 😭

It's still shaking. It's scary.

This video is from Hualien.

Buildings are collapsing. pic.twitter.com/UfaWU8cPIk