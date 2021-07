Impresionante explosión en puerto cercano a Dubái queda grabada en video

Una fuerte explosión sacudió el puerto de Jebel Ali en horas de la noche. El suceso ocurrió en el embarcadero localizado a 35 kilómetros de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Según información del Gobierno de Dubái, el incidente se dio luego de que uno de los contenedores ubicado dentro de un buque explotara de manera repentina.

Esta situación desencadenó un incendio que fue posteriormente apagado por los bomberos de Dubái.

“Se informó de un incendio que se produjo en un contenedor dentro de un barco anclado en el puerto de Jebel Ali. Un equipo de defensa civil de Dubái está trabajando para apagar el incendio”, informaron las autoridades de Dubái por medio de Twitter.



De igual manera, hasta el momento no se registran víctimas en el puerto artificial más grande del mundo.

Según reportes de las autoridades, el estallido fue percibido por varios residentes del área, los cuales informaron que puertas y ventanas de sus viviendas fueron sacudidas debido al incidente registrado en el puerto de Jebel Ali.

Esta locación, considerada como el puerto artificial más grande del mundo, fue construido en la década de los 70 y actualmente circula gran porcentaje del petróleo de todo el mundo.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/iLdS3zEegW

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021