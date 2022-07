Incendio en California: los videos que muestran cómo hectáreas de bosque son consumidas por las llamas

“Las extremas consecuencias de la sequía han llevado a un nivel crítico de combustibilidad“, dice CAL FIRE en sus redes sociales.

Las autoridades también confirmaron que siete viviendas han sido destruidas por las llamas, mientras más de 3 mil habitantes han sido evacuados, según el gobernador de California, Gavin Newsom.

Con respecto a las hectáreas perdidas, CAL FIRE ha confirmado la consumación de casi 6 mil 600 hectáreas de bosque.

CAL FIRE ha dicho que para poder enfrentarse a esta problemática, han desplegado 17 helicópteros, 46 camiones de cisternas, 281 camiones de bombeos y más de 2 mil 548 bomberos.

Las autoridades dicen que las llamas del incendio han logrado tener tamaños de hasta 15 metros y lo han calificado como “un fenómeno con comportamiento explosivo de fuego“.

Ola de calor

Al igual que California, Estados Unidos han registrado numerosos incendios derivados de la ola de calor que ha ocurrido en meses recientes, además de la temporada de sequía.

🔺Permanece sin control uno de los más grandes incendios forestales de 2022: el incendio #OakFire, iniciado el viernes en el condado de Mariposa, cerca del Parque Nacional Yosemite, en California.

Así comenzó.#SiguiendoElHilopic.twitter.com/bLatzQgIGJ — El hilo (@elhilopodcast) July 25, 2022

🔥🚨 ¡ALARMANTE! EE.UU. enfrenta calor extremo y un incendio forestal en California El "Oak Fire" se declaró el viernes en el condado de Mariposa, cerca del Parque Nacional Yosemite. Las llamas han quemado más de 2.500 hectáreas. 📹 @AFPespanol @ImpactoVE 📌 pic.twitter.com/usXJwKVnSc — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) July 24, 2022

El Centro Nacional de Incendios ha dicho este 25 de julio que han sido registrados 93 incendios y han causado la pérdida de 1,3 millones de hectáreas en cinco estados diferentes.

OES Intel 24, July 23rd on the #OakFire MMU. Fire is mapped at 6’555 acres at 05:09 hours. pic.twitter.com/TMuTFTr0Xf — FIRIS (@FIRIS) July 23, 2022

What an apocalyptic scene from the weekend. Quick snippet that my dad took of Cal Fire’s C-130 supertanker doing good work on recon and initiating flame retardant. #OakFire pic.twitter.com/ptNcjIWzA9 — Andrea Craig (@anjscraig) July 25, 2022

También se ha indicado que estados como Texas, Alaska, Arizona, Nevada y Nebraska tiene incendios catalogados como “mayores”.

Russia: U.S.A: A state of emergency has been declared in California due to wildfires. Mariposa County authorities are evacuating residents. The fire a few days ago started near Yosemite National Park. They even gave it a name – Oak Fire,.The fire has yet to be put out..25-07-2022 pic.twitter.com/cDtmeFONP1 — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) July 25, 2022

The Oak Fire: Footage from the initial run. Thoughts? Did this home owner light off their back yard or is that a spot fire down low? Cheers to the Substack Subscriber who sent us the great footage. #california #oakfire #fire #calfire #cali #mariposa #wildfire pic.twitter.com/2hDFle2AYo — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) July 25, 2022

“Probablemente seguirán batiéndose los récords diarios de altas temperaturas desde el norte de California hasta las áreas metropolitanas de Portland y Seattle”, informó el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos.

“Será mucho peor”

Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos dijo el pasado 24 de julio que las autoridades deben prestar más seriedad en la lucha contra el cambio climático.

“Si no dejamos de utilizar nuestra atmósfera como una cloaca abierta, y si no detenemos estas emisiones que atrapan el calor, las cosas van a empeorar mucho“, dijo Gore en el programa “This Week” de ABC News.

“Por eso ahora se baten los récords de calor sin cesar, por eso las tormentas son más fuertes, por eso el hielo se derrite y el nivel del mar está sube demasiado y por eso las sequías y los incendios nos afectan tanto”, dijo.