Inconsciente y frente a una iglesia: el caso del joven encontrado con vida en Texas luego de estar desaparecido por ocho años

Detalló que una persona no identificada llamó a emergencias tras encontrarlo inconsciente afuera de una iglesia.

“Después de 8 largos años, Rudy fue localizado a salvo”, señaló el domingo en Twitter el Centro para los Desaparecidos de Texas.

“Continúen manteniendo a su familia en sus oraciones mientras Rudy se recupera en el hospital“, agregó.

El 6 de marzo de 2015, Rudy, entonces de 17 años, salió de la casa de su madre, en el noroeste de Houston, a pasear a dos perros, que más tarde retornaron a la casa solos.

La familia notificó a las autoridades y se inició una búsqueda en el área que continuó hasta el 13 de marzo.

