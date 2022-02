Invasión de Rusia a Ucrania: Cuando se grabó el video de Putin con el anuncio del ataque

Varios medios de comunicación y organizaciones internacionales, entre los que se encuentra el diario independiente ruso Nóvaya Gazeta, informaron de que los metadatos del vídeo demostraban que se había grabado el lunes.

Añadían que el traje de Putin coincidía con la que vestía el día 21.

Para ello comparaban el vídeo del anuncio del ataque con la grabación en la que Putin justificó ese lunes el reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás.

Algunos internautas, entre ellos periodistas, se hicieron eco de la teoría en redes sociales.

Los metadatos difundidos como prueba de que la grabación se registró el lunes corresponden a un vídeo más largo -de 55 minutos frente a los 28 que duró el anuncio de la invasión-. Es probable, por tanto, que se haya confundido el vídeo del ataque con el del reconocimiento de las regiones separatistas, que sí tenía esa duración y se difundió el lunes. Un análisis de los metadatos del vídeo difundido el jueves apunta a que sí se grabó ese mismo día.

Esa posible confusión ha sido puesta de manifiesto a su vez por otros analistas y verificadores internacionales.

Así, el director de Formación e Investigación del medio de comunicación británico Bellingcat, Aric Toler, tuiteó que el análisis de metadatos hecho por Nóvaya Gazeta había tomado como referencia el vídeo del reconocimiento de la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, que duraba 55 minutos, mientras que la extensión del de la declaración de guerra se limitaba a 28 minutos.

This is the wrong video (55min, which is his old history lesson) — the war declaration is 28min: https://t.co/NOTYK0U9ek

I'm trying to download it but going way too slow (37kbps on a 2-gigabit connection)https://t.co/1oZqgluLhI

— Aric Toler (@AricToler) February 24, 2022