Invasión: la advertencia sobre las miles de millones de cigarras que emerge del subsuelo cada 17 años

Una invasión de estos insectos se espera en estos días de mayo en una quincena de estados del este del país, pero especialmente en el área metropolitana de la capital federal, Washington, donde muchos intercambian consejos sobre cómo evitarlas en parques y jardines, y otros esperan probarlas en creativas recetas.

Diferentes a las chicharras verdes de aparición anual, estas, llamadas Brood X, son una de las 15 camadas de cigarras periódicas que viven en las zonas boscosas de Pensilvania a Georgia. Y con hasta tres centímetros de largo y grandes ojos rojos saltones, estas cigarras amarronadas también son las más grandes.

Al cumplirse este año su período de incubación bajo tierra, miles de millones de ninfas que han estado nutriéndose de las raíces de los árboles desde 2004 saldrán a la superficie a cumplir su ciclo vital, impulsadas por las temperaturas cada vez más cálidas de la primavera boreal.

“Una vez que comiencen a emerger en grandes cantidades, esperamos que comiencen a cantar, aparearse, poner huevos y morir en un plazo de cuatro a seis semanas”, explicó a la AFP Daniel Gruner, profesor de entomología de la Universidad de Maryland.

El ruido ensordecedor de los machos cortejando a las hembras se escuchó por última vez cuando George W. Bush era el presidente de Estados Unidos, Facebook acababa de crearse y Atenas se preparaba para ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano.

Lea también: Bill Gates: señalamientos, el divorcio y la “traición” de su hija Jennifer

El fenómeno de las cigarras Brood X emociona a muchos en los medios de comunicación, las redes sociales y las conversaciones de vecindario.

“¡El primer día que puedo escuchar el coro de las cigarras! Esto está a punto de ponerse ruidoso”, tuiteó Tim Pfeiffer, quien confesó a AFP que “son un poco asquerosas como ninfas (…) pero ver a algunas transformarse en adultos en menos de una hora es fascinante”.

17 years in the dark. Lots of action tonight. @capitalweather pic.twitter.com/7xvmn0rVPW

Este joven 28 años que vive en Silver Spring, Maryland, en las afueras de Washington, publicó videos en Twitter de enjambres de cigarras en su porche.

Night 2, not as crazy, but we definitely got some action. @capitalweather @nbcwashington #broodx #cicadas #Silverspring pic.twitter.com/nYBKdgoDGY

— Tim Pfeiffer (@Tim_Pfeiffer) May 6, 2021