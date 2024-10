Israel confirma la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar

Las fuerzas militares israelíes afirman que Yahya Sinwar fue eliminado después de esconderse durante el 2023 detrás de la población civil de Gaza, tanto sobre la superficie como bajo tierra en los túneles de Hamás en la Franja de Gaza.

Autoridades acusan a Sinwar de planear y ejecutar el ataque del 7 de octubre del 2023, además de promover su ideología antes y durante la guerra. Sinwar es señalado del asesinato y secuestro de israelíes.

A través de un pronunciamiento, el Gobierno de Israel califica a Sinwar como el autor intelectual del ataque múltiple de Hamás, en el que murieron 1 mil 200 israelíes.

El Ejército aseguró también que en las últimas semanas habían restringido, mediante decenas operaciones militares, la capacidad de movimiento de Sinwar, y anunció que el cadáver encontrado junto a otros dos milicianos ha sido finalmente identificado; confirmando así su muerte.

Horas antes, la policía y el ejército de Israel anunciaron que se llevaba a cabo la identificación de un cadáver mediante el análisis forense de imágenes dentales y pruebas de ADN que resultaron positivas.

Sinwar fue abatido en un encuentro entre tropas israelíes de infantería y milicianos en un edificio en Rafah, sur de la Franja de Gaza, según detalles revelados sobre su muerte.

Durante meses, fuentes israelíes habían insinuado que el líder de Hamás permanecía escondido en túneles, rodeado de rehenes a modo de protección. Sin embargo, en redes sociales muestran el supuesto cadáver de Hamás vestido en uniforme y cargando munición.

“El asesino en masa Yahya Sinwar, responsable de la masacre y las atrocidades del 7 de octubre, fue eliminado hoy por soldados de las FDI (las fuerzas armadas israelíes)”, afirmó el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, en un comunicado enviado a los medios.

Desde que el anuncio de la muerte de Sinwar, se han difundido en las redes sociales vídeos de israelíes celebrando en las playas de Tel Aviv y otros lugares.

Sinwar fue puesto el 6 agosto del 2024 al frente de Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, a Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán en un atentado que las autoridades de la República Islámica atribuyen a Israel. Fue escogido para ocupar el máximo puesto en el organigrama del grupo islamista.

Nació en un campo de refugiados de Jan Yunis, ciudad del sur de Gaza.

#UPDATE Israel's foreign minister confirms Yahya Sinwar has been killed, saying the Hamas leader's death "creates an opportunity for the immediate release of the hostages and paves the way for a change that will lead to a new reality in Gaza" pic.twitter.com/lPfcruqbNZ