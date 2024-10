Israel declara no grato al secretario general de la ONU y prohíbe su entrada

Katz escribió en su cuenta en X : “Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos”.

Durante la noche del 1 de octubre, Guterres condenó el crecimiento del conflicto en Medio Oriente con una escalada tras otra y reiteró la necesidad de un alto el fuego.

Guterres mencionó que el conflicto tiene que detenerse y la necesidad de un alto al fuego, pero no mencionó de manera explícita a Irán.

El ministro Katz acusó al líder de las Naciones Unidas no haber denunciado la atrocidades de Hamás durante el ataque múltiple del 7 de octubre del 2023 y las atrocidades sexuales cometidas por sus milicianos.

El 27 de septiembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu visitó Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A pesar de permanecer en la ciudad durante dos días, no se reunió con Guterres, siendo uno de los pocos mandatarios que no lo hace.

El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, recordó que la puerta de Guterres siempre está abierta y que las reuniones las piden formalmente las delegaciones visitantes y no al contrario.

Un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el 23 de febrero del 2024, constató que el grupo islamista de Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron violaciones a gran escala del Derecho Internacional el 7 y 8 de octubre, entre ellos abusos, agresiones sexuales o tortura.

Tales declaraciones también causaron indignación en el Gobierno de Israel que, ya entonces, declaró a la ONU persona no grata.

Asimismo, el 24 de octubre de 2023, Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas condenó el ataque del grupo palestino que dejó 1 mil 200 muertos y 251 secuestrados, pero dijo que estas acciones no venían de la nada sino tras décadas de ocupación.

“Nos negaremos a expedir visados a los representantes de la ONU“, informó Girad Erdan, embajador de Israel en las Naciones Unidas.

No es la primera vez que Katz emprende acciones contra líderes políticos que critican políticas de Israel. En febrero del 2024, el presidente de Brasil, Lula da Silva, también fue declarado persona no grata tras describir la guerra en Gaza como un genocidio comparable al Holocausto nazi.

