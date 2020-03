Italia reportó 812 nuevas muertes por coronavirus, pero bajó la cifra diaria de contagiados y creció la de sanados

Médicos del hospital Giovanni XII atienden a los pacientes contagiados por el coronavirus en la región de Lombardía, Italia. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Este país ha sido sacudido por la pandemia del covid-19 y estos datos son alentadores desde el comienzo de la emergencia sanitaria.

También la Lombardía, epicentro de la pandemia, volvió a reducir la cantidad de contagios diarios.

Infobae informó que Italia ha registrado en el último día un mil 648 nuevos contagios con coronavirus, la cifra más baja de los últimos veinte días.

Los fallecidos ascendieron a 11 mil 591, sumado los 812 más de las últimas horas, según datos de este lunes 30 de marzo de Protección Civil.

Los infectados actualmente son 75 mil 528 personas, con lo que el lunes se han registrado solo 1 mil 648 más que el domingo, menos de la mitad de los aumentos de los últimos días.

“Cae el número de sujetos positivos con un número similar de pruebas realizadas en los últimos días”, informó el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli.

Más de 14 mil curados

Desde que el pasado 20 de febrero se detectó el primer caso en Italia, el número total de contagiados es de 101 mil 739 en Italia, de los que 14 mil 620 ya se han curado.

De todos los casos positivos actualmente, la mayoría, el 58 %, están recuperándose aislados en sus casas, con síntomas leves o sin síntomas, mientras cerca de cuatro mil se encuentran en cuidados intensivos.

La pregunta más repetida en Italia es si se ha alcanzado el pico de inflexión en la gráfica de contagios: “Hay varias hipótesis pero prefiero destacar la ralentización en el crecimiento de los infectados y la presión en los hospitales”, dijo Locatelli.

Lombardía, en el norte de Italia, es la más afectada del país por el coronavirus, “va por el buen camino” en la lucha contra la pandemia, afirmó el gobernador, Attilio Fontana.

“Las indicaciones que me llegan es que vamos por el buen camino, mantenemos esa línea del gráfico que ya no sube, que no está aún bajando, pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza”, destacó el funcionario.

Infobae añadió que uno de los datos más esperanzadores es que en las últimas 24 horas solo han requerido cuidados intensivos dos nuevos enfermos, de un total de un mil 328, algo bien recibido por las autoridades debido al temor a un eventual colapso de su red de hospitales.

Italia afronta la semana con cierta esperanza a la espera del ansiado pico que marque el descenso en la curva de contagios, pero se da por descontado que se alargarán las limitaciones sociales y el confinamiento más allá del 3 de abril próximo.